كلوب: أليسون سيغيب عن مباراة أتلتيكو وجمهور آنفيلد سلاحنا

مدرب ليفربول يضع ثقته في جماهير الآنفيلد أثناء المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، غياب أليسون بيكر حارس مرمى الفريق عن مواجهة أتلتيكو مدريد المرتقبة، مشدداً على أهمية جمهور الآنفيلد في مواجهة الروخي بلانكوس.

ويستعد ليفربول، لاستضافة أتلتيكو مدريد مساء غد الأربعاء، في إياب مباريات دورالـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة، عند سؤاله عن فيروس كورونا ولعب المباريات دون جماهير: "لا يتعلق الأمر بي كمدير فني، ولكن كوني إنساناً هناك أشياء أهم من كرة القدم، وأدركنا ذلك نحن بحاجة إلى وقت لإيجاد حل، أنا لا أعرف ما يكفي عن الفيروس".

وأضاف: "وبغض النظر عما سيتقرر، سنحترم هذا القرار ونتقبله، ولكني لا أعرف الشعور في هذه اللحظة".

وتطرق المدرب الألماني، للحديث عن غيابات فريقه، وقال: "هندرسون جاهز، ولكن أليسون لن يكون قادراً على المشاركة".

وعن مباراة الذهاب، قال كلوب: "لعبنا أمام فريق من أفضل الفرق في العالم التي تطبق طريقة الدفاع العميق، سجلوا هدفاً وكانوا محظوظين بعض الشيء، ولكن هذا هو حال كرة القدم، التعادل السلبي كان سيكون رائعاً، ولكن لا زال امامنا واحد من أكبر تحديات كرة القدم".

وتابع: "إنه الشوط الثاني الآن، ونحن نستخدم الشوط لنتعلم من المواقف ونتحسن، هذه المرة كان لدينا ثلاثة أسابيع وليس 15 دقيقة، نريد استخدام هذا الوقت لصالحنا".

وأضاف: "سيكون الجمهور هو سلاحنا، وعلينا أن نستخدمهم مع اللاعبين في أرضية الملعب، يجب أن يكونوا استثنائيين، فيمكن لكل لاعب في أتلتيكو أن يكون خطيراً، لم يلعب الكثير منهم على ملعب آنفيلد من قبل وهذا ما نريد الاعتماد عليه".

وعند سؤال كلوب، عن جواو فيليكس لاعب أتلتيكو قال: "إنه شاب ماهر ولديه موهبة رائعة، شاهدته في المباراة الأخيرة كان أدائه مكثفاً بعد فترة راحة طويلة، وغداً سيكون كذلك، نحن بحاجة إلى جعلهم في مناطق دفاعهم".

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وعن استبدال ماني في مباراة الذهاب قال كلوب: "في موقف مشابه لم أكن لأقوم بهذا التغيير، ماني لم يرتكب أي خطأ الكل ينافس على الكرة بتلك الطريقة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لا يمكن أن نخاف، إذا كنا خائفين فلن نتمكن من اللعب بحرية، ستكون هناك فرص لنا وعلينا ويجب أن نستغلها".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدف نظيف بتوقيع ساؤول.