غائب وحيد عن تدريب أتلتيكو مدريد قبل قمة ليفربول

بعد إصابته أمام إشبيلية

كشفت الصحف الإسبانية عن كواليس مران أتلتيكو مدريد الأخيرة قبل السفر إلى شمال إنجلترا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن الفريق بأكمله خاض حصة الإثنين التدريبية، باستثناء المهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

وأرجع التقرير سبب غياب مهاجم ريال مدريد الأسبق عن التمرين، لتعرضه لإصابة طفيفة أثناء مشاركته في مباراة عطلة نهاية الأسبوع أمام إشبيلية.

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وذكرت الصحيفة، أن الطاقم الطبي فضل إراحة موراتا، كإجراء احترازي لتفادي حدوث أي مشكلة قبل التوجه إلى مدينة نهر الميرسيسايد، في إشارة واضحة إلى أنه سيكون لائقًا.

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وشهدت الحصة التدريبية عودة ليمار، بعد تعافيه من الإصابة التي ألمت به أثناء مشاركته أمام ليفربول في مباراة الذهاب، وعلى إثرها غاب عن مباراتي إسبانيول وإشبيلية.

وشارك كذلك جواو فيلكس وكيران تريبير في التمرين، ما يعني أن فريق الهنود الحمر سيطير إلى ليفربول بكامل عناصره الأساسية.

ويحتاج الأتليتي للتعادل بدون أهداف في سهرة الأربعاء التي ستقام على ملعب "أنفيلد روود"، ليضمن الترشح إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، بعد حسم موقعة الذهاب بهدف نظيف.