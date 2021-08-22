"كلنا سنرحل" .. جوميس يُودع جيوفينكو برسالة عاطفية

اللاعب الإيطالي رحل عن النادي السعودي

ودع بافيتمبي جوميس زميله السابق في الهلال "سيباستيان جيوفينكو" بكلمات عاطفية للغاية، مؤكدًا أنه لعب دورًا كبيرًا في نجاحه مع الفريق السعودي، وذلك خلال رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر.

الفريق السعودي كان قد أعلن رحيل مهاجمه الإيطالي قبل عام من انتهاء عقده، إذ تم فسخ العقد بالتراضي ليتمكن النادي من قيد الوافد الجديد "ماتيوس بيريرا" الذي ضمه من وست بروميتش ألبيون هذا الصيف.

ماذا كتب جوميس مودعًا جيوفينكو؟

المهاجم الفرنسي أوضح خلال رسالته العاطفية أن الجميع سيرحل ولن يبقى سوى الألقاب والذكريات والجماهير، شاكرًا جيوفينكو على كل ما قدمه للهلال وله شخصيًا.

إذ كتب "شكرًا سيبا، شراكتنا في هجوم الهلال كانت ممتعة جدًا. لقد فزنا بالعديد من الألقاب وحققنا الكثير من الانتصارات، وأنت لعبت دورًا كبيرًا في إنجازات الهلال ونجاحي أنا شخصيًا".

Thanks seba, it was a pleasure to share the attack with you.

We have won many titles and victories.

You played a big part in the success of Al Hilal and mine.

We are all passing through, only the supporters, the memories and the titles remain.

We will miss you!

Good luck 🐜🦁❤️ pic.twitter.com/PzGSnGoOtu — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) August 22, 2021

أضاف "جميعنا سنرحل، لن يبقى إلا الجماهير والذكريات والإنجازات. سنفتقدك وحظًا جيدًا".

كيف كان موسم جيوفينكو مع الهلال في 2020-2021؟

النجم الإيطالي لعب 21 مباراة في الدوري السعودي مع الهلال هذا الموسم، منهم 16 أساسيًا، سجل خلالهم هدفًا واحدًا وصنع 4، وقد صنع كذلك 46 فرصة لزملائه.

الإثارة كانت حاضرة بقوة مع أهداف الجولة الأولى في



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ولم يلعب جيوفينكو أي مباراة في دوري أبطال آسيا لعدم قيده في القائمة القارية للهلال، وقد غاب عن مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الفتح للإصابة، فيما خاض مباراة السوبر السعودي التي خسرها فريقه أمام النصر.

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