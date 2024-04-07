كلمة السر بيلباو.. جماهير ريال مدريد ترفض الدعم بالأبيض ضد مانشستر سيتي!

حملة جديدة تقاطعها جماهير ريال مدريد...

أطلقت مجموعة من مشجعي ريال مدريد، حملة بالذهاب إلى ملعب سانتياجو برنابيو، في اللقاء المنتظر أن مانشستر سيتي، وهم يرتدون اللون الأبيض، ولكن تلك الحملة قابلها الجمهور بالرفض.

ومن المنتظر أن يلعب ريال مدريد، أمام مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وروج لتلك الحملة العديد من المشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي للجمهور الإسباني، خاصة بعدما نشر نجم الفريق فينيسيوس جونيور، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس"، وكتب عليها: "ارتدي اللون الأبيض وادعم فريقك".

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ولكن جزء كبير من جماهير ريال مدريد، لم تتقبل الحملة بشكل جيد ورفضتها، إذ يريدون الذهاب للمباراة المصيرية كيفما يريدون، دون الموافقة على قرار تلك المجموعة.

وأشارت صحيفة " ريليفو" الإسبانية، أن جزء من جماهير ريال مدريد، منزعجة من ارتداء الفريق القميص الرابع في مباراة أتلتيك بيلباو الأخيرة بالدوري الإسباني، وشعروا بالغضب بعد رؤية فريقهم بالقميص الرابع ولون غير الأبيض على ملعبه.