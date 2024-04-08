كلاسيكو السعودية: موعد نهائي كأس السوبر السعودي 2024 بين الهلال والاتحاد، سجل المواجهات، والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، قمة من قمم الكرة العربية، والتي ستجمع الهلال مع الاتحاد، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

ويشارك الهلال في السوبر، بصفته بطلًا لكأس الملك 2023، بينما سيخوض الاتحاد السوبر، بعدما حقق لقب دوري روشن السعودي، في الموسم الماضي.

الهلال هذا الموسم يقدم مستويات مميزة تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، واقترب من تحقيق لقب الدوري، وسيعمل على مواصلة الانتصارات وتحقيق لقبًا جديدًا له، في الموسم الاستثنائي الذي يستهدف فيه الموج الأزرق حصد كافة البطولات التي يشارك فيها.

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على الجانب الآخر يسعى الاتحاد، لمصالحة جماهيره بعدما انتهت فرصه في تحقيق لقب الدوري، والخروج من دوري أبطال آسيا، بالحصول على البطولة الأولى هذا الموسم.

وحجز الهلال مقعده في النهائي بعد التغلب على النصر بهدفين مقابل هدف، في نصف النهائي، وبالنتيجة ذاتها عبر الاتحاد إلى النهائي المرتقب بعد التغلب على الوحدة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال والاتحاد، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما الجوائز المالية لبطولة السوبر السعودي 2024؟

ما موعد مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

موعد مباراة الهلال والاتحاد في نهائي كأس السوبر السعودي 2024 هو يوم الخميس 11 أبريل 2024، على ملعب محمد بن زايد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2024؟

تمتلك شبكة قنوات SSC SPORTS حقوق بث مباريات كأس السوبر السعودي، وسوف يتم نقل مباراة الهلال والاتحاد على شاشتها، كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الاتحاد 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات SSC SPORT 1 HD محمد بن زايد شاهد SSC SPORT 5 HD SSC SPORT 1 SD أبو ظبي الرياضية آسيا 1

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ما تاريخ مواجهات الهلال والاتحاد في البطولات المختلفة؟

التقى الفريقان من قبل 103 مباراة بالدوري، و15 مباراة في كأس الملك، وثماني مباريات في البطولات القارية، فاز الاتحاد في أربعة منهم، بينما فاز الموج الأزرق في ثلاثة، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

بدأت مباريات الفريقين، في العاشر من يناير لعام 1964 وحينها فاز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ومنذ ذلك الحين التقى الفريقان في 150 مباراة رسمية بكافة المسابقات، كانت الغلبة للهلال في 65 مرة، بينما فاز الاتحاد في 50 مباراة وحسم التعادل 35 مباراة.

عدد المباريات عدد مرات فوز الهلال عدد مرات فوز الاتحاد التعادل 150 65 50 35

ما إصابات الهلال قبل مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي 2024؟

سيغيب نيمار لاعب الهلال عن مواجهة النصر المرتقبة بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي منذ بداية الموسم، كذلك سيفتقد الموج الأزرق لخدمات أليكساندر ميتروفيتش، وسعود عبد الحميد بسبب الإصابة، وستكون مشاركة على البليهي في اللقاء في محل شك، بعد تعرضه لإصابة في مباراة النصر الأخيرة.

ما إصابات الاتحاد قبل مواجهة الهلال في كأس السوبر السعودي 2024؟

سيفتقد الاتحاد لعدد من اللاعبين أمام الهلال بسبب الإصابة، وعلى رأسهم فابينيو، وأحمد بامسعود وكذلك أحمد شراحيلي.

وسيغيب عن النهائي كل من زكريا هوساوي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، أحمد الغامدي ومروان الصحفي، لمشاركتهم مع المنتخب السعودي الأولمبي.