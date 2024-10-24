تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
real-madrid-barcelona-20241027(C)Getty images
الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
إستاديو سانتياغو بيرنابو
team-logo
جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني
أحمد مجدي

كلاسيكو الأرض: موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

ريال مدريد v برشلونةالدوري الإسباني – لا ليجابرشلونةريال مدريد

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يتواجه كل من ريال مدريد وبرشلونة مرة أخرى في كلاسيكو الأرض، واعدين العالم كله ومتابعي كرة القدم بأعلى مستوى من كرة القدم الرائعة.

هذه المرة يأتي الكلاسيكو وسط منافسة قوية بين الفريقين في الدوري الإسباني، حيث يتصدر برشلونة جدول الترتيب ولا يفصله عن ريال مدريد سوى 3 نقاط يسعى رجال المدرب كارلو أنشيلوتي للتساوي مع برشلونة بالتخلص من ذلك الفارق بتحقيق الفوز.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم السبت 26 أكتوبر 2024، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة عبر قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن
المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ريال مدريد - برشلونةالسبت 26 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1سانتياجو برنابيوحفيظ دراجي

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025

الخطة4-4-2
حراسة المرمىأندريه لونين
خط الدفاعفيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - لوكاس فاسكيز
خط الوسطأوريليان تشواميني - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025

3الخطة4-3-2-1
حراسة المرمىإنياكي بينيا
خط الدفاعأليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إنييجو مارتينيز - جول كوندي
خط الوسطفيرمين لوبيز - مارك كاسادو - بيدري
خط الهجومرافينيا - لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي

من فاز بالكلاسيكو أكثر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

حملت مواجهة الدوري الإسباني في 21 أبريل 2024 الرقم 257 بين الفريقين في الكلاسيكو، بعد فوز ريال مدريد بالمباراة زاد الفارق بين الفريقين إلى 5 انتصارات لصالح النادي الملكي في جميع المسابقات..

البطولة

المباريات

فوز ريال مدريد

فوز برشلونة

تعادل

الدوري الإسباني 188797435
كأس الملك 3713168
كأس الدوري الإسباني 6024
كأس السوبر الإسباني 171052
كأس كوروناسيون 1010
دوري أبطال أوروبا 8323
المجموع 25710510052
إعلان