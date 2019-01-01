كشف موعد طرح تذاكر نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون

الاتحاد كان قد تأهل إلى مباراة النهائي عقب التغلب على نادي النصر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن موعد طرح تذاكر مباراة فريقي التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر طرح تذاكر مباراة النهائي بداية من اليوم الساعة الـ4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويلتقى الاتحاد مع التعاون مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الملك فهد الدولي في نهائي كأس الملك.

🏟️ملعب الملك فهد.



🗓️ الخميس 2 مايو 2019#الاتحاد سيواجه #التعاون في نهائي كأس الملك، فمن سيتوج باللقب الغالي؟ pic.twitter.com/7Emh4euihm — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 29, 2019

الاتحاد كان قد تأهل إلى مباراة النهائي عقب التغلب على نادي النصر في مباراة مثيرة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

على الجانب الأخر تأهل التعاون لنهائي كأس الملك، بعد هزيمة الهلال من منافسات كأس خادم بدور نصف النهائي بخماسية نظيفة.

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يُذكر أن الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين 9 مرات، في حين يحمل الأهلي الرقم القياسي بـ 13 لقبًا، بينما لم يحقق التعاون اللقب من قبل.