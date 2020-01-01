كشف حقيقة تفشي فيروس كورونا بنادي الشباب السعودي

إدارة النادي برئاسة خالد البلطان تتابع وبشكل يومي كل الإجراءات الاحترازية

كشفت تقارير صحفية محلية حقيقة تفشي إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا داخل نادي الشباب خلال الفترة الحالية.

وعاود الفريق الكروي بنادي الشباب أمس الخميس تدريباته على ملعب الأمير خالد بن سلطان تحت قيادة المدرب الوطني سلطان القنوي، وذلك بعد صدور قرار عودة النشاط الرياضي في المملكة الذي توقف بسبب جائحة كورونا.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن أحد مسؤولي النادي أكد عدم صحة هذه التقارير التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

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وأكد المسؤول الشبابي أن جميع الفحوصات التي أُجريت للاعبي الفريق الكروي والعاملين بالنادي، أثبتت سلامتهم جميعاً من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت بعض التقارير والصحف قد تحدثت عن وجود حالات إصابة داخل النادي العاصمي، عقب خضوع البعض للمسحات داخل النادي.

المصدر الشبابي أكد أن إدارة النادي برئاسة خالد البلطان تتابع وبشكل يومي كل الإجراءات الاحترازية والتأكد من تطبيقها والتزام منسوبيها بتنفيذها.

يُذكر أن إدارة النادي الزمت كافة العاملين بالنادي بلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق إجراءات فحص الحرارة يومياً لكل الموجودين في النادي، فضلاً عن توفير المعقمات والمطهرات في جميع المرافق وذلك حرصاً على سلامة الجميع.