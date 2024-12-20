رغم كسور الوجه .. سالم الدوسري يتدرب مع المنتخب السعودي "دون قناع" قبل خليجي 26

الكشف عن سر تدرب سالم الدوسري دون قناع رغم إصابته بكسور في الوجه..

أثار سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، لقطة جدلية، بشأن مشاركته في تدريبات الأخضر، قبل السفر إلى الكويت، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وقرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، ضم سالم الدوسري، لقائمة الأخضر النهائية، للمشاركة في خليجي 26، فيما كشف الإعلامي خالد الشنيف، عن مفاجأة حول قائد الهلال، بأنه يستطيع المشاركة لدقائق معدودة، في مباراة الجولة الأولى أمام البحرين، كما أنه قادر على اللعب في مباراة اليمن بالجولة الثانية.

يأتي ذلك رغم تعرض الدوسري لكسور خفيفة في الوجه، أثناء مشاركته في مباراة الهلال والرائد، بالجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، قبيل تجمع اللاعبين في معسكر الرياض، لبدء التحضيرات للمشاركة في كأس الخليج.

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المثير في الأمر، أن سالم الدوسري شارك في التدريبات الختامية قبل السفر إلى الكويت، دون ارتداء قناع، وهو الأمر الذي فسّره أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات العظام، ثامر الشهراني، بقوله إن العودة بعد إصابات كسور الوجه تكون بالتدرج في تدريبات الملعب، للاستعداد اللياقي والعودة، وتكون غالبًا في جزء من التدريبات التي لا تخضع للاحتكاك.

وأضاف الشهراني، عبر منصة (إكس)، أن سالم الدوسري سيدخل - بعد ذلك - في التدريبات بشكل كامل مع قناع خاص يتم تفصيله للوجه، من أجل الحماية من الاحتكاك.

وشارك سالم الدوسري في تمارين الإحماء برفقة زملائه، كما خصصت له تمارين خاصة برفقة المعد البدني، قبل سفر بعثة الأخضر إلى الكويت، علمًا بأن المنتخب السعودي سيستهل مشواره في كأس الخليج، بملاقاة البحرين على ملعب جابر الأحمد الدولي، الأحد المُقبل، ضمن المجموعة الثانية من البطولة.