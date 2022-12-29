كسر صمته أخيرًا .. مبابي يعلق على نهائي كأس العالم واحتفالات الأرجنتين ضده

كيليان مبابي يتحدث للمرة الأولى عن خسارة كأس العالم أمام الأرجنتين، والسبب في عودته إلى باريس سان جيرمان بعد 72 ساعة فقط من نهائي المونديال.

تحدث كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا للمرة الأولى عن خسارة نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، مؤكدًا أنه لن يتقبل أبدًا تلك الهزيمة.

منتخب فرنسا خسر نهائي مونديال قطر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 3-3.

مبابي عاد إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد ثلاثة أيام فقط من نهائي كأس العالم، وتدرب بشكل طبيعي من الفريق، قبل أن يلعب مساء الأربعاء أمام ستراسبورج في الجولة 16 من منافسات موسم 2022-23 في الدوري الفرنسي.

وبينما كانت المباراة تتجه إلى التعادل بهدف لمثله، سجل مبابي هدفًا من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في الدقيقة 90+6، ليمنح باريس سان جيرمان نقاط الفوز.

وبعد المباراة، تحدث مبابي في مؤتمر صحفي عن نهائي كأس العالم، وسبب عودته مبكرًا جدًا إلى تدريبات فريقه.

وقال مبابي: "لقد كانت الساعات الماضية معقدة، ولكن من الجيد العودة وتحقيق الانتصار، والتواصل مع المشجعين والنادي والزملاء، والقيام بذلك أسهل عبر الفوز".

وأضاف عن عودته مبكرًا بعد نهائي كأس العالم، وعما إذا كان ذلك لقلب صفحة الخسارة: "بالتأكيد! ناقشت كل شيء مع المدرب والإدارة والموظفين لمعرفة ما هو الأفضل للفريق، تحدثنا قبل النهائي وقلت إنني سأعود بغض النظر عن النتيجة لأنني شعرت بالرضا والرغبة في مواصلة اللعب".

وتابع: "لم أرغب في الحصول على إجازة على الفور، أردت الاستمرار في اللعب لأن الفريق سيخوض مباريات هامة، والمدرب قال إنه لا توجد مشكلة".

وعما إذا كان قد هضم خسارة نهائي المونديال، قال: "لن أستوعب ذلك أبدًا، لكن كما أخبر المدرب والفريق، لا يوجد سبب يدفع النادي لتحمل ثمن الفشل في المنتخب، الموقفان مختلفان تمامًا وباريس سان جيرمان ليس له علاقة بهزيمتنا في النهائي، أحاول العودة بأفضل طاقة ممكنة، وبأكبر قدر ممكن من الإيجابية".

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واختتم متحدثًا عن احتفالات الأرجنتين، والسخرية منه خلالها، وعما إذا كان ناقش ذلك مع زميله ليونيل ميسي: "تحدثت معه بعد المباراة (نهائي كأس العالم) قليلًا، وجهت له التهنئة لأن ذلك كان حلم العمر بالنسبة له، وبالنسبة لي أيضًا لكني فشلت، يجب أن تكون دائمًا لاعبًا جيدًا والاحتفالات ليست مشكلتي، أنا لا أهدر الطاقة في مثل هذه الأشياء غير المجدية، أهم شيء بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي، سننتظر عودة ليو لمواصلة الفوز بالمباريات وإحراز الأهداف".