كسر رقمًا عمره 65 عامًا .. احذر من خسارة رياض محرز يا جوارديولا!

ما الذي قدّمه رياض محرز في مباراة شيفيلد يونايتد؟

قاد رياض محرز فريقه مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تسجيل هاتريك في شباك شيفيلد يونايتد.

محرز لم يشارك في مباراتي بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا لأسباب فنية، والتي شهدت تأهل كتيبة بيب جوارديولا إلى نصف النهائي.

وقدّم النجم الجزائري مباراة رائعة ضد شيفيلد يونايتد وحطم رقمًا قياسيًا صمد لمدة 65 عامًا، إذ أصبح أول لاعب يسجل هاتريك في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي منذ أليكس داوسون مع مانشستر يونايتد ضد فولهام عام 1958.

محرز شارك في المباراة كاملة وسجل هاتريك أولها من ركلة جزاء، كما جاء الأهداف الثلاثة من 3 تسديدات على المرمى.

وصنع الجزائري فرصتين سانحتين للتسجيل وقام بـ10 عرضيات منها 2 ناجحة.

وأتم رياض مراوغة ناجحة من أصل محاولتين له طوال المباراة كما لمس الكرة 83 مرة وبلغت نسبة دقة تمريراته 89%.

كما كسب محرز 7 التحامات ثنائية من أصل 8 وتفوق في التحام هوائي وحيد.

ولم يتوقف رياض عند القيام بالأدوار الهجومية فقط، بل استعاد الكرة 4 مرات وتعرض للتدخل العنيف من الخصوم 3 مرات.

وينتظر مانشستر سيتي الفائز من برايتون ومانشستر يونايتد لمواجهته في النهائي على ملعب ويمبيلي.