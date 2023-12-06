كسر بالوجه .. نجم برشلونة يستعد لمواجهة جيرونا بالقناع

هل يلعب نجم برشلونة في مواجهة جيرونا المهمة؟

عانى أحد نجوم برشلونة من كسر في الوجه، تعرض له خلال مباراة فريقه السابقة أمام أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني، الأمر الذي سيجعله يستعد للمواجهة المقبلة أمام جيرونا بالقناع.

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن الأوروجوياني رونالدو أراوخو لاعب برشلونة، يعاني من كسر طفيف في الوجه، تعرض له في مباراة أتلتيكو مدريد السابقة.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من الإصابة، إلا أن أراوخو سيبدأ أساسيًا خلال مباراة برشلونة أمام جيرونا يوم الأحد المقبل، حيث سيتدرب غدًا الخميس بالقناع الطبي، من أجل الوصول لأفضل حالة بدنية في اللقاء القادم.

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وأكدت الصحيفة على أن رأي أراوخو وشعوره فيما يتعلق بالقناع مهمًا عند اتخاذ القرار النهائي، ولكن ما هو واضح أن رونالد ليس على استعداد بأي حال من الأحوال، تفويت هذا التحدي، خاصة في ظل غياب الحارس الألماني تير شتيجن.

وانتصر برشلونة على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما الجولة 15 ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث يسعى للفوز على جيرونا من أجل الاقتراب منه في ظل صراعهما على المركز الثاني.