كسر الفك وإسالة الدماء .. عندما اشتبك لاعبي الاتحاد والأهلي بديربي جدة

واقعة مثيرة حدثت في ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد.

دائمًا ما تشهد مباريات الديربي أحداثًا ساخنة، في ظل المنافسة طرفيها وأيضًا شغف الجماهير بها، ليعلن كل فريق أنه الأفضل في مدينته، متفوقًا على جاره اللدود.

وشهدت مباريات ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد الكثير من الأحداث المثيرة والساخنة، حيث قد تتحول المشاحنات بين الجماهير في المدرجات إلى أرضية الملعب بين لاعبي الفريقين.

ووصلت الأمور إلى إسالة الدماء على أرضية الملعب، بعد ما يعرف بلهجة أهل جدة "المضاربات" بين اللاعبين، لتظل تلك الأحداث حاضرة في أذهان الجميع، مهما مر الزمان عليها.

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ونعود إلى مواجهة ديربي جدة التي جمعت بين الأهلي والاتحاد، حيث كان بطلا تلك المواجهة سراج فريج لاعب الاتحاد، وعماد أبو الدوح لاعب الأهلي.

المواجهة كانت على صفيح ساخن، ودخل اللاعبين في اشتباك بالأيدي، حيث كان الاشتباك بين فريج وأبو الدوح، وسط محاولات من لاعبي الفريقين لتهدئة الأجواء.

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ولكن تعرض عماد أبو الدوح لكسر في الفك، وسقط مغشيًا عليه في الملعب، ليتم نقله إلى العناية المركزة، لتلقي العلاج المناسب بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها.

وسالت الدماء على أرضية الملعب، بسبب الصراع الشرس بين لاعبي الأهلي والاتحاد في ديربي جدة، ليتواصل الصراع بين الناديين على تحقيق البطولات والإنجازات.