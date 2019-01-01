كريم بوضياف : الفوز على السد هدفنا من أجل الدوري القطري

سنخوض المباراة بروح قتالية والعمل على تحقيق الفوز

أكد اللاعب كريم بوضياف لاعب وسط الدحيل القطري على صعوبة مواجهة فريقه المُقبلة أمام نادي السد في منافسات دوري نجوم قطر والتي تجمع الفريقين يوم السبت المُقبل ضمن الجولة التاسعة.

ووصف بوضياف نادي السد بالفريق القوي والذي يمتلك لاعبين مميزين ويعتمد على الأسلوب الهجومي وكذلك نحن في الدحيل، استعداداتنا تسير بصورة جيدة وسندخل من أجل تحقيق الانتصار.

وعن قدرة الفريق على مواصلة تحقيق الانتصارات قال بوضياف في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد القطري لكرة القدم : "نجحنا في تحقيق الفوز في خمس مباريات على التوالي، وهذا يؤكد أننا عازمون على السير في طريقنا".

وحول المواجهة أمام عيال الذئب قال : "سنخوض المباراة بروح قتالية والعمل على تحقيق الفوز، مع التأكيد على أن مثل هذه المباريات لا تخضع لأي توقعات وحسابات".

وبالحديث عن أبرز عناصر نادي السد قال : "المنافس يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ مثل أكرم عفيف، حسن الهيدوس، بغداد بو نجاح، ولكن سندخل إلى الملعب دون النظر للأسماء بل للفريق ككل".

بوضياف أنهى تصريحاته حول المنافسة قائلاً : "هدفنا تحقيق لقب الدوري وتحقيق باقي الألقاب هو طموح مشروع لنا وسنعمل بقوة من أجل إنجاز هذه المهمة، ولكن يبقى الطموح الأكبر بالنسبة لنا هو دوري أبطال آسيا".

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يُذكر أن نادي الدحيل يمتلك 20 نقطة في صدارة ترتيب البطولة، وفي المقابل فإن السد الذي يمتلك 15 نقطة كان قد احتل بهم المركز الثالث بعد الجولة الماضية.