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دوري أبطال آسيا

كريم بوضياف: أضعنا الفوز أمام العين

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Lekhwiya SC
كريم بوضياف يرى أن الفرص الضائعة هي سبب عدم الفوز على العين الإماراتي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أرجع النجم كريم بوضياف التعادل الذي خرج به نادي الدحيل أمام العين مساء اليوم إلى الاخطاء التي ارتكبها لاعبو الدحيل.

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وكان التعادل الإيجابي بهدفين لمثله قد خيم على مواجهة الدحيل القطري أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا.

 وقال بوضياف في حديثه للمؤتمر الصحفي: "خسرنا تقدمنا وخسرنا نقطتين من نقاط المباراة بعد أن كنا متقدمين بهدفين دون رد ولكن الأخطاء التي ظهرت في أدائنا جعلتنا نرجع لنقطة التعادل والتي انتهت عليها المباراة ونحن نعدها خسارة بالنسبة لنا"

وأضاف: "وددنا تحقيق الانتصار من أجل أخذ خطوة هامة نحو التأهل للدور المقبل، ولكن الأمور لم تكن كما أردنا"

وتابع بوضياف: "أتيحت لنا العديد من الفرص لكي نعزز حظوظنا ونزيد من معدل الأهداف في هذه المباراة ولكنها ضاعت من جانبنا"

وقال أيضًا: "كان يمكن أن ننهي المباراة من شوطها الاول، والآن يجب علينا أن نقوم بالاستفادة من كل هذه الأخطاء التي ظهرت وأن نقوم بتعديل مسارنا في هذه البطولة وتحقيق النتائج المرجوة منا في قادم المباريات والعبور بالفريق إلى الدور التالي"

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يذكر أن مواجهة الإياب بين الدحيل والعين من المقرر لها أن تقام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

 

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