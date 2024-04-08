كريم بنزيما يتحدى: لا يمكن مقارنة الاتحاد بريال مدريد لكن لن أحني رأسي أبدًا!

الفرنسي المنتشي بالتهديف والفوز يوجه رسالة جديدة للجماهير..

بروح جديدة عن التي خرج بها عقب التعادل أمام التعاون في الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، تحدث المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ محترف الاتحاد السعودي، اليوم الإثنين، عقب العبور لنهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي.

الفرنسي قاد العميد الليلة للفوز أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، أحرز منها هو الهدف الأول، ضمن نصف نهائي السوبر، على استاد آل نهيان في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وبينما قال قبل أيام إن زملاءه لا يقدمون له المساعدة لهز شباك الخصوم، مشددًا على حاجته للاعبين جدد، الليلة تغير حديث بنزيما، مؤكدًا أن عليه العمل أكثر من الحديث، كي يجني ثمار ذلك..

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بنزيما قال خلال تصريحاته لقناة "SSC" عقب الفوز أمام الوحدة: "نعم! كتبت قبل المباراة أن لنا عودة، طبيعي!، نحن رؤوسنا لا تنحني أبدًا مهما تعادلنا أو هُزمنا، ستبقى رؤوسنا مرفوعة، ما عليّ هو أن أسجل وأضغط على نفسي كي أساعد زملائي، بجانب أنني أتدرب على انفراد في منزلي، لأن الكلام لن يحل أي شيء، فقط الأفعال هي ما سيفعل".

وأضاف: "بالطبع ليس هناك مقارنة بين ريال مدريد والاتحاد، كل شيء مختلف من لاعبين وفريق ككل، لكنني أحاول مساعدة فريقي لتسجيل الأهداف، هذه هي الطريقة الوحيدة للعودة".

وعن النهائي الذي يُنتظر أن يواجه به الاتحاد الفائز من مواجهة الهلال والنصر، اختتم الفرنسي: "الفريقان قويان، نحن جاهزون لأي منهما، الأهم حاليًا أن نستريح ونستعد للنهائي، لأنه الخطوة الأهم".