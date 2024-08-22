بعد كريم بنزيما وناتشو .. دوري روشن يغازل "صفقة للمستقبل" من ريال مدريد

لاعب ريال مدريد قريب من دوري روشن..

يبدو أن دوري روشن السعودي، سيكون على موعد قريبًا لضم صفقة جديدة من نادي ريال مدريد الإسباني، بطل أوروبا، خلال الميركاتو الصيفي، والمفاجأة أن اللاعب القادم سيكون "تحت السن"، وسينضم إلى قائمة الأجانب المواليد في الموسم الجديد.

وانتقل الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف الاتحاد، في الميركاتو الصيفي الماضي، حاملًا معه الكرة الذهبية التي توج بها عام 2022، فيما تعاقد القادسية مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، قائد الريال الذي توج معه بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ثم أكمل عامه التاريخي بالتتويج مع منتخب إسبانيا بكأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بالإضافة إلى أسطورة الريال، فيرناندو هييرو، الذي تولى منصب المدير الرياضي بنادي النصر.

وفي هذا السياق، ذكر فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة (ماركا) الإسبانية، في حوار مع برنامج "دورينا غير"، إن مارفيل، لاعب ريال مدريد كاستيا، مطلوب للعب في دوري روشن السعودي، دون الكشف عن هوية النادي.

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وأضاف "مارفيل مدافع ذو بنية جسدية قوية، وكان يتدرب مع الفريق الأول، وقد تلقى عرضًا من الدوري السعودي، وهو قريب من قبول العرض، حيث يرغب في تغيير وجهته إلى المملكة، بأنه يريد تغيير الأجواء، كونه لم يحصل على فرصة مع الفريق الأول في ريال مدريد، وهو لديه 20 عامًا".

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد اشترط على أندية دوري روشن، ضم صفقتين من مواليد 2003 فما بعد، ضمن قائمة اللاعبين الأجانب العشرة للأندية في موسم 2024-2025.