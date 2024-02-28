كريم بنزيما وعبد الله المعيوف يُثيران الجدل في الاتحاد قبل كلاسيكو الهلال!

الاتحاد يستعد لكلاسيكو الهلال

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أثار الفرنسي كريم بنزيما والحارس عبد الله المعيوف ثنائي الاتحاد الجدل، وذلك قبل مواجهة الهلال مساء الجمعة القادم، مع بداية تحضيرات العميد لمواجهة الزعيم.

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ويواجه الاتحاد نظيره الهلال مساء الجمعة، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، على ملعب المملكة أرينا.

وأثارت مقاطع الفيديو التي نشرها حساب نادي الاتحاد من تدريبات الفريق على تطبيق "سناب شات" الجدل، بعد أن تبين غياب بنزيما والمعيوف.

وشهدت تدريبات حراس المرمى غياب عبد الله المعيوف، كما أن تدريبات الأساسيين الاسترجاعية شهدت غياب كريم بنزيما قبل مواجهة الهلال.

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غياب بنزيما والمعيوف عن التدريبات، أثار القلق بين الجماهير، في ظل اقتراب مباراة الاتحاد ضد الهلال.

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