"أرى موتى!" .. كريم بنزيما يسخر من لاعب النصر بعد فوز الاتحاد ويؤكد: عندما نتحدث يجب أن نتحمل المسؤولية

بنزيما انتفض مع الاتحاد في الموسم الحالي..

سخر كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، من أحد لاعبي النصر؛ بعد كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، مساء يوم الجمعة.

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بنزيما سجل هدفًا؛ ليقود الاتحاد للفوز (2-1) على النصر، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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ونشر بنزيما صورة عبر خاصية "القصص" في حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، صورة تظهر عبدالله الخيبري، متوسط ميدان الفريق النصراوي، وهو يسقط على أرضية الملعب؛ بعد أن قام بمراوغته.

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الصورة التي نشرها المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 36 سنة، حملت تعليقًا مفاجئًا؛ وهو: "أرى موتى!"؛ في سخرية واضحة من لاعب النصر.

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ولم يكتفِ كريم بنزيما بذلك؛ حيث نشر تعليقًا آخر بعد الكلاسيكو؛ قال فيه: "عندما نتحدث، يجب أن نتحمل المسؤولية.. الحمد لله".

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جدير بالذكر أن الاتحاد "يتصدر" جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 36 نقطة من 12 فوزًا مقابل هزيمة وحيدة؛ وبفارق 11 نقطة عن النصر، الذي تراجع إلى "المركز الرابع".