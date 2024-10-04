"عمل معه في ريال مدريد" .. كريم بنزيما يجلب اسمًا جديدًا لمواصلة التألق بقميص الاتحاد

قرار مهم من كريم بنزيما بموافقة الاتحاد..

على عكس الموسم الماضي.. يقدم المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مستويات مبهرة في العام الرياضي الحالي 2024-2025، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

بنزيما انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه قدّم مستويات سيئة للغاية في موسمه الأول، وسط مطالبات جماهيرية بـ"التخلص منه".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد المهاجم الفرنسي بقوة، على كل هذه المطالبات، مع بداية الموسم الرياضي الحالي؛ بتسجيله 7 أهداف وصناعته آخر، خلال سبع مباريات رسمية مع العميد الاتحادي، في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس الملك.

GOAL

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية" خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، قدوم اسم جديد؛ لمساعدة بنزيما على مواصلة التألق في صفوف الاتحاد.

الصحيفة كشفت عن قيام كريم بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، بإحضار الإسباني خوان مورو زاباليتا، خلال الأيام الماضية؛ للعمل كـ"معد بدني" خاص به.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة إدارة شركة نادي الاتحاد، على جلب المعد البدني الإسباني؛ الذي سبق وعمل مع بنزيما في صفوف ريال مدريد.

جدير بالذكر أن الاتحاد يحتل المركز الثاني، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات، مقابل هزيمة وحيدة فقط أمام الهلال.