كريم بامبو: الأهلي بيتي، والطبيعي ألا أحتفل أمامه

صاحب هدف الإسماعيلي ضد الأهلي يتحدث

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال كريم بامبو لاعب النادي الإسماعيلي أنه من الطبيعي ألا يحتفل بهدفه ضد فريقه السابق "الأهلي المصري" الذي وصفه ببيته.

وكان بامبو قد أحرز هدف التعادل لفريقه ضد الأهلي في المباراة التي انتهت بنتيجة 1-1 وصعبت موقف الفريق الأحمر في المنافسة على اللقب.

ولم يحتفل اللاعب بالهدف الذي سجله في الدقيقة الـ85 من المباراة، وقال عن هذا "الأهلي بيتي ومن الطبيعي ألا يحتفل اللاعب حين يُسجل ضد فريقه السابق، علي بالتأكيد احترام زملائي وجماهير الأهلي، لكني مطالب في نفس الوقت بالاجتهاد لخدمة النادي الذي أرتدي قميصه".

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وأكد بامبو المرتبط بالإسماعيلي بعقد سينتهي بنهاية الموسم الجاري أن فريقه كان يسعى للفوز باللقاء لكن سوء التوفيق الملازم له منذ بداية الموسم لم يتخل عنه أمام الأهلي، مؤكدًا أنهم غير راضون عن مستواهم وخروجهم من الموسم دون أي إنجاز يُذكر.

وأخيرًا أوضح بامبو أنه تعرض لإصابة عضلية في ساقه لكنه تحامل على نفسه للاستمرار في الملعب خاصة أن فريقه كان قد استكمل التغييرات الثلاثة المتاحة له.