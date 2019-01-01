كريم الأحمدي: هدفنا الفوز على الأرجنتين

لاعب المنتخب المغربي يعبر عن سعادته بالأجواء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

عبر كريم الأحمدي، لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، والمنتخب المغربي، عن سعادته بالأجواء في معسكر أسود الأطلس، لأنها أصبحت اعتيادية ومألوفة في ظل تكرار حضور نفس الأسماء والاحترام بين الجميع.

الأحمدي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "الأجواء الرائعة الموجودة في معسكر المنتخب المغربي، تنعكس على أداء الفريق خلال المباريات".

لاعب اتحاد جدة تابع: "في كل معسكر للمنتخب المغربي، نكتشف أن هناك تطورًا في تزايد الألفة بين اللاعبين، وهو الأمر الذي ينعكس على الأجواء بشكل إيجابي".

كريم الأحمدي واصل: "ما أراه هو أن هناك تناغم بين جميع العناصر، وهذا الأمر سيفيد المنتخب المغربي كثيرًا".

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( 🎥 : @zainaf4) pic.twitter.com/mr5GJM1Sw0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 24, 2019

وعلق الأحمدي على ودية المنتخب الأرجنتيني، حيث قال: "هو منتخب صاحب خبرة كبيرة، وهدفنا تحقيق الفوز عليه وسط جماهيرنا".

واختتم كريم الأحمدي تصريحاته قائلًا: "هذه المباراة تكون مفيدة لتصحيح بعض الهفوات، وزيادة التجانس بين اللاعبين، وأتمنى أن يدعمنا الجمهور المغربي خلال مواجهة الأرجنتين".

ويواجه المنتخب المغربي نظيره الأرجنتيني في مباراة ودية مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الاستعدادات للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019 التي ستقام في مصر.