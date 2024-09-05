"كان فخورًا جدًا" .. كريس سمولينج يكشف عن رسالة سعود عبد الحميد له قبل انضمامه للفيحاء

هذا ما دار بين سمولينج وسعود عبد الحميد قبل قدوم الإنجليزي إلى دوري روشن

كشف الإنجليزي كريس سمولينج مدافع الفيحاء الجديد، عما دار بينه وبين سعود عبد الحميد في صفوف روما، قبل موافقته على الانتقال إلى دوري روشن مؤخرًا.

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وأعلن الفيحاء عن ضم سمولينج بشكل رسمي من نادي روما، خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي، قبل غلق باب الانتقالات في دوري روشن السعودي يوم الإثنين الماضي.

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وقال سمولينج خلال تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، تحدثت مع الفيحاء لبضع أيام، وأشعر بالحماس للبدء مع الفريق".

وتابع: "دوري روشن السعودي متطور، خصوصًا مع قدوم اللاعبين والمدربين الكبار من جميع أنحاء العالم، وفي فريقي السابق يوجد لاعبين كانوا في الدوري السعودي، وتحدثوا بشكل إيجابي عن الدوري".

وعن حديثه مع سعود عبد الحميد قال: "لم أتحدث مع سعود كثيرًا، لقد أجرينا القليل من التمارين سويًا، وعندما أخبرته بأنني قادم إلى هنا قال لي أنني سأستمتع، لم أحظى بمعرفته جيدًا، سألته بعض الأسئلة وأجاب بكل فخر عن دولته".