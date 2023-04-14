كريستيانو رونالدو يُغير خطط سيرخيو راموس بشأن النصر

هل نرى رونالدو وراموس مجددًا في فريق واحد؟

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الكثير من الأخبار التي تم تداولها حول النجم الإسباني سيرخيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وعن مستقبله الفترة المقبلة، في ظل اهتمام من نادي النصر للتعاقد معه.

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وينتهي عقد راموس مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع مع أي فريق آخر خلال الوقت الحالي، دون العودة لإدارة ناديه.

وقال فليكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية خلال تصريحات لبرنامج "ملعب SBC": "على حسب مصادر خاصة فإن راموس اقترب من الذهاب إلى الدوري السعودي".

وأضاف رئيس تحرير ماركا: "راموس سينتقل إلى النصر، لأنه علاقته برونالدو قوية وصداقتهما كبيرة، ويُريدان أن يلعبا مع بعضهما البعض مرة أخرى".

ولعب راموس مع رونالدو 9 سنوات في صفوف ريال مدريد، خلال الفترة من 2009 حتى 2018، قبل أن يرحل النجم البرتغالي إلى يوفنتوس الإيطالي.

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