كريستيانو رونالدو يكسر حواجز الزمن وحدود الدول بثنائية لاتسيو

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس يسجل ثنائية في شباك لاتسيو ويكسر الكثير من الأرقام القياسية.

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس ثنائية في لقاء فريقه اليوم أمام نظيره لاتسيو في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي.

جاء هذا في الدقيقتين الـ 51 من ركلة جزاء، والـ 54 من انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة رائعة من باولو ديبالا على طبق من ذهب.

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وكسر رونالدو بتلك الثنائية عدة أرقام قياسية، بجانب تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد تجاوز تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو.

وأصبح رونالدو أول لاعب في التاريخ ينجح في تسجيل أكثر من 50 هدفًا في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي، بعد مسيرته الناجحة في مانشستر يونايتد وريال مدريد.

كذلك أصبح رونالدو أسرع من يصل للهدف رقم 50 في الدوري الإيطالي منذ عام 1994، حيث استغرق الأمر منه 61 مباراة فقط.

61 - Cristiano #Ronaldo is the fastest player to score 50 goals in (61 appearances) - among the players who made their debut since 1994/95. Sprinter.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/Fy6hQ6xW4W

الرقم الأخير جعل كريستيانو يتفوق على الظاهرة البرازيلي رونالدو، وشيفشينكو وميليتو وتريزيجيه، حيث سجلوا أول 50 هدفًا في 68 و70 و78 و78 مباراة على التوالي.

كما أصبح أكثر من يسجل ركلات جزاء في موسم واحد من تاريخ الدوري الإيطالي بواقع 12 ركلة وبالتساوي مع جيوسيبي سنيوري لاعب لاتسيو السابق.

جدير بالذكر أن رونالدو أمامه الآن فرصة حقيقية للحاق بروبرت ليفاندوفسكي متصدر ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، حيث يملك 30 هدفًا، بينما في حوزة نجم بايرن ميونخ 34 هدفًا ولدى البرتغالي أربعة لقاءات مقبلة في الدوري الإيطالي.