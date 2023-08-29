كريستيانو رونالدو يقود النصر لـ"افتراس" الليث الشبابي في دوري روشن

فوز كبير لنادي النصر أمام الليث الشبابي

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، فوزًا كاسحًا على الشباب (4-0)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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النصر رفع رصيده إلى النقطة السادسة؛ حيث حقق الفوز الثاني على التوالي، بعد هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية، بينما تجمد نادي الشباب، عند نقطتين فقط.

ودخل العالمي المباراة بـ"قوة"، وتحصل على ركلة جزاء مبكرة، ترجمها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بنجاح، داخل الشباك الشبابية، في الدقيقة 13.

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وفي الدقيقة 20.. سجل رونالدو، هدفًا ثانيًا؛ إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو "فار"، بحجة وجود دفع من اللاعب على فواز الصقور، ظهير أيمن الشباب.

عاد كريستيانو، وضرب بقوة مجددًا، عندما تحصل على ركلة جزاء جديدة، ترجمها بنجاح أيضًا داخل الشباك الشبابية، في الدقيقة 38؛ قبل أن يقدّم أسيست إلى زميله السنغالي ساديو ماني، الذي أحرز الثالث للنصر، قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق.

وخلال الشوط الثاني.. واصل النصر، هيمنته الكاملة؛ حيث أهدر عبد الرحمن غريب "ركلة جزاء"، كما حرمت تقنية التسلل الآلي، كريستيانو رونالدو من هدف جديد.

وتحصل النجم الأرجنتيني إيفير بانيجا، على كارت أحمر مباشر في الدقيقة 78؛ الأمر الذي استغله النصر، الذي سجل الرابع بعدها بدقيقتين، بواسطة ظهيره الأيمن سلطان الغنام؛ ليحصد 3 نقاط مستحقة.

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