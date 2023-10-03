كريستيانو رونالدو يفتح باب السخرية .. النصر "يطقطق" على "فزعة" الفتح ضد الدون

خطة الفتح لم تفلح في إسقاط صاروخ ماديرا..

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"من يضحك أخيرًا .. يضحك كثيرًا" طبق نادي النصر السعودي هذه القاعدة مع منافسه الفتح، وجاء بالرد عليه في التوقيت المناسب بعدما صمت لعدة أيام.

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اليوم الثلاثاء، أعلنت رابطة دوري روشن السعودي فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، بجائزة أفضل لاعب خلال شهر سبتمبر الماضي، بتصويت الجماهير، متفوقًا على المغربي مراد باتنا؛ نجم النموذجي، بواقع 53% للأول و47% للثاني.

قبل إعلان النتيجة بأيام، طالب الفتح كافة أندية دوري روشن بدعمه المغربي، تحت شعار "يبي لها فزعة"، في إطار كوميدي للتفوق على صاروخ ماديرا وناديه العالمي.

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النصر تجاهل وقتها تغريدة الفتح، لكنه رد اليوم ساخرًا، إذ نشر فيديو لرجل يتناول "بوشار" ويتابع منافسيه بضحكة ساخرة، "مطقطقًا" على "فزعة منافسيه".

يذكر أن رونالدو حصد على جائزة الأفضل بعدما سجل خمسة أهداف، وصنع ثلاثة آخرين، خلال أربع مباريات شارك بها خلال الشهر الماضي.

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