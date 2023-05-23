أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الشباب، في ديربي الرياض الكبير.
وسجل رونالدو هدفًا؛ ليحول خسارة النصر (0-2)، إلى الفوز بثلاثية، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.
وقال رونالدو في تصريحات لفضائية "SSC الرياضية"، بعد ديربي الشباب: "أنا سعيد للغاية.. ليس من السهل أن تعود بعد التأخر بهدفين في أي مباراة".
وأكد الأسطورة البرتغالية، على أن الدوري السعودي للمحترفين، صعب للغاية وليس سهلًا كما يعتقد البعض، معتبرًا أنه سيكون أحد أفضل 5 مسابقات في العالم، قريبًا.
وناشد رونالدو في رسالة غير مباشرة، الأندية السعودية الكبرى، بالتعاقد مع بعض اللاعبين العالميين؛ من أجل أن يصبح الدوري، من بين الأفضل في العالم بالفعل.
جدير بالذكر أن عديد من اللاعبين العالميين، ارتبطوا بالانتقال إلى الهلال والنصر والاتحاد، في الميركاتو الصيفي القادم؛ سواء بدعم من وزارة الرياضة السعودية أو أعضاء الشرف الذهبيين.
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