كريستيانو رونالدو يشعل حماس جماهير النصر بـ"مفاجأة"!

مفاجأة جديدة من كريستيانو رونالدو..

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أشعل الأسطور البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حماس الجماهير في كل مكان، بالتزامن مع عيد ميلاده الـ39.

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نجوم نادي النصر كانوا قد أقاموا "احتفالية مصغرة" لرونالدو، بمناسبة عيد ميلاده الـ39؛ وذلك على هامش التدريبات الجماعية للفريق الأول، اليوم الإثنين.

ومن ناحيته.. ظهر الأسطورة البرتغالية في مقطع فيديو، قال فيه: "لديّ مفاجأة لكم؛ بمناسبة عيد ميلادي"؛ دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

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الجماهير النصراوية تمنت أن تكون المفاجأة؛ هي إعلان كريستيانو رونالدو، تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، لعدة سنواتٍ أخرى، أو تأكيد الأخبار التي خرجت في الأيام الماضية، وتفيد باستثماره في النادي.

رونالدو كان قد انضم إلى النصر في يناير 2023، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ ولمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

جدير بالذكر أن رونالدو، سجل 38 هدفًا وصنع 13 آخرين، خلال 44 مباراة رسمية مع الفريق النصراوي، في مختلف المسابقات؛ كما توّج بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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