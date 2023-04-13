كريستيانو رونالدو يحكم .. النصر يتحرك نحو زين الدين زيدان لخلافة رودي جارسيا

رونالدو تدرب تحت قيادة زيدان لموسمين ونصف في ريال مدريد، حققا خلالهما عديد النجاحات، فهل يجتمع شملهما من جديد في النصر؟

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يبدو أنه قد يجتمع شمل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، من جديد، لكن هذه المرة في السعودية.

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العالمي أقال مدربه الفرنسي رودي جارسيا؛ أمس الخميس، بعد توتر علاقته بلاعبي الفريق وعلى رأسهم صاروخ ماديرا بالطبع، وحاليًا يبحث عن مدرب جديد.

ووفقًا لشبكة " CBS Sports" فإن مسؤولي النصر يرون أن الثنائي زيدان والبرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، هما أفضل البدائل لجارسيا، ويستهدفون التعاقد مع أيٍ منهما.

وأوضحت الشبكة أن النادي السعودي قدم بالفعل عرضًا شفهيًا لزيزو، لكن لا توجد ضمانات بعد لموافقته، مشيرة إلى أن رونالدو يبحث مع الإدارة ملف المدرب الجديد، خاصةً وأنه تم الأخذ برأيه قبل الاستغناء عن جارسيا.

أما بشأن مورينيو فالتقارير تحدثت بالأمس، عن صعوبة رحيله حاليًا عن روما، بجانب أنه يفضل قيادة تشيلسي الإنجليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي، ولا يفكر في الدوري السعودي نهائيًا.

جدير بالذكر أن رونالدو تدرب تحت قيادة زيزو لموسمين ونصف في ريال مدريد الإسباني، حصدا خلالهم عديد البطولات المحلية والقارية.

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