كريستيانو رونالدو يتهرب من ليونيل ميسي .. ويفاجئ النصر بموعد اعتزاله

كريستيانو رونالدو أثار الجدل في العاصمة الإسبانية مدريد

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي النصر، الجدل خلال مشاركته في "مؤتمر دعائي"، بالعاصمة الإسبانية مدريد؛ بسبب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

رونالدو البالغ من العمر 30 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ لمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.

وقال رونالدو بمجرد سماعه كلمة ليونيل ميسي وإمكانية انتقاله إلى دوري روشن السعودي للمحترفين: "أريد الماء.. أريد الماء".

وعلى الرغم من ذلك، أعرب الأسطورة البرتغالية عن ثقته بأن يصبح الدوري السعودي، من بين أفضل المسابقات في العالم، خلال عامين أو ثلاثة.

وأضاف بشأن انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي الاتحاد: "كنت أعلم أن وصولي إلى المملكة، سيعقبه التعاقد مع أبرز نجوم العالم.. هناك المزيد من الصفقات القادمة".

وقلل كريستيانو رونالدو، من مخاوف جماهير نادي ريال مدريد الإسباني، بعد رحيل بنزيما؛ قائلًا: سيواصل الفريق التتويج بالألقاب.. أنا واثق من ذلك".

وأعلن رونالدو، اقتراب موعد اعتزاله، والذي قد يكون بعد عامين أو ثلاثة، كاشفًا عن أنه يملك بعض الأفكار في رأسه؛ للمواصلة في عالم الساحرة المستديرة، بعد الاعتزال.