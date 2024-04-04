فيديو | "كريستيانو رونالدو يتفوق على ليونيل ميسي ومركز نيمار" .. نجم الأهلي يرتب أفضل اللاعبين عالميًا!

أفضل اللاعبين من وجهة نظر نجم الأهلي..

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رتب النجم الفرنسي آلان سان ماكسيمين، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، أفضل اللاعبين في العالم، من وجهة نظره الخاصة.

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ماكسيمين انضم إلى الأهلي، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 9 آخرين، خلال 26 مباراة رسمية - حتى الآن -.

وفي مقطع فيديو.. اختار ماكسيمين، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، كأفضل لاعب في العالم، من ضمن قائمة الأسماء التي تم عرضها عليه، والتي ضمت بعض النجوم المعتزلين أيضًا.

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وتفوق رونالدو - في اختيارات جناح الأهلي -، على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، نجم نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي حل في المركز الثاني.

أما في المركز الثالث.. وقع اختيار آلان سان ماكسيمين، على الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح نادي الهلال السعودي، الذي يتعافى من إصابة "القطع في الرباط الصليبي" حاليًا.

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