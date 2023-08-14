كريستيانو رونالدو ورط نفسه .. الاتفاق يسخر من الأسطورة البرتغالية بعد قهر النصر

ماذا حدث بعد مباراة النصر والاتفاق؟!

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يبدو أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ورط نفسه بـ"الرسالة" التي كتبها على هامش مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام الاتفاق.

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رونالدو نشر عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، رسالة كتبها فيها: "النصر بمن حضر"؛ وذلك تعليقًا على غيابه عن مباراة الاتفاق، ودخول العالمي بـ"اللاعبين البدلاء".

لكن.. النصر تلقى خسارة (1-2) أمام الاتفاق، مساء الإثنين؛ لتبدأ السخرية من الأسطورة البرتغالية؛ سواء من بعض الجماهير أو الفريق المنافس.

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الاتفاق رد عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على كريستيانو رونالدو؛ قائلًا: "عندما يكون في صفوفك فارس.. يأتيك النصر".

جدير بالذكر أن العالمي، دخل المباراة بـ"اللاعبين البدلاء"؛ لإراحة الأسماء الأساسية، التي شاركت أمام الهلال، مساء السبت الماضي، ضمن منافسات نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

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