"أود أن أرى قوته" .. مقاتل سابق يتحدى كريستيانو رونالدو في نزال!

مقاتل إنجليزي يُريد الدخول في نزال مع رونالدو

دعا مقاتل سابق في UFC النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للمشاركة في نزال للفنون القتالية المختلطة، مستغلًا اهتمام مهاجم النصر بالفنون القتالية.

واختار المقاتل دارين تيل خلال تصريحاته لصحيفة "Norske Bettingsider" القتال ضد كريستيانو رونالدو أو جاري نيفل، ثنائي مانشستر يونايتد السابق.

وقال تيل: "أريد قتال جاري نيفيل، لأننا نختلف دائمًا معًا على منصة (إكس)، فهو لا يحبني وتشاجرت معه قليلًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لا أكره هذا الرجل، ولكن ربما يكن نيفيل أو كريستيانو رونالدو، لأنه يبدو رجلًا ضخمًا وقويًا، وأريد أن أرى سرعته وقوته، ويبدو وكأنه رجل متفجر للغاية".

واستطرد قائلًا: "من الواضح أنه يتمتع بشخصية قوية، كما تعلم فهو لا يشرب الكوكاكولا أو أي شيء من هذا القبيل، يجب أن أتعلم منه شيئًا جديدًا".

وسيلعب المقاتل السابق نزالًا قويًا ضد تومي فيوري في مانشستر يوم 18 يناير، قبل أن يقاتل أي من نجوم مانشستر يونايتد السابقين.