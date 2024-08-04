تعرف على قدوة إندريك في الملاعب

كشف النجم البرازيلي إندريك فيليبي عن قدوته في كرة القدم خلال فترة طفولته، حيث اختار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر ضمنهم.

ويتواجد إندريك مع فريقه الجديد ريال مدريد حاليًا في الولايات المتحدة، خلال جولة الفريق استعدادًا للموسم المقبل 2024-25.

وبعد سؤال إندريك خلال فيديو متداول عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن قدوته في طفولته، رد النجم البرازيلي قائلًا: "كريستيانو وبوبي تشارلتون".

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وكان فيليبي قد قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد تقديمه رسميًا: "أعشق ريال مدريد وكريستيانو رونالدو منذ الصغر، وحرصت أن أكون في المكان الذي لعب فيه".

وشارك إندريك في مباراة الكلاسيكو الودية التي أقيمت فجر اليوم الأحد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، استعدادًا للموسم المقبل 2024-25.