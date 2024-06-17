كريستيانو رونالدو أم ميسي؟ .. راموس حائر في اختيار شريكه للرقصة الأخيرة

الجهات المحتملة للمدافع الإسباني بعد رحيله عن إشبيلية

كشفت تقارير صحفية، عن الجهات المحتملة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، بعد إعلان رحيله بشكل رسمي عن إشبيلية.

وحاول إشبيلية خلال الفترة الماضية، إقناع راموس بالاستمرار لموسم آخر، لكن المدافع التاريخي للكرة الإسبانية قرر الرحيل بعد موسم تراجع فيه طموح فريق إشبيلية خطوة إلى الوراء وأنهى الليجا في المركز ال14.

وأكد برنامج "إل شيرينجيتو"، أن ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يرغب في التعاقد مع سيرجيو راموس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وأشار إلى أن بيكهام الذي لعب لريال مدريد من قبل ويرتبط بعلاقة صداقة قوية مع راموس، سيبدأ جولة مفاوضات مع المدافع الإسباني لإقناعه بالانتقال إلى الدوري الأمريكي وإكمال قائمة النجوم في فريقه.

في نفس السياق، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن راموس يدرك جيدًا أن العقد المقبل سيكون الأخير له في عالم كرة القدم، لذلك سيفكر بشكل جيد في عائلته ويتخذ القرار الأنسب لهم.

ويرتبط اسم راموس (38 عاما)، بالانتقال إلى النصر السعودي، الذي يقدم له عرضًا قويًا من الناحية المادية، كما أنه سيوفر له فرصة لمزاملة صديقه المقرب كريستيانو رونالدو، هداف الدوري السعودي.

وأوضحت أن ممثلي اللاعب سيحاولون الحصول على بعض الوقت لإيجاد العرض الأفضل، لاعتقادهم بأنه في حالة بدنية وفنية ممتازة، ويستطيع اللعب في أعلى المستويات، مع إمكانية تفكيره أيضًا في دوريات أخرى مثل تركيا أو اليابان.