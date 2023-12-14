بقيادة كريستيانو رونالدو.. مورينيو يختار فريق أحلامه ويتجاهل مانشستر يونايتد!

تشيلسي راسخ في القلب والعقل

اختار البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، التشكيل المثالي لأفضل اللاعبين الذين دربهم على مدار مسيرته الطويلة في الملاعب الأوروبية.

ووفقا لمشاركته في "أوبي وان بودكاست"، كشف "سبيشال وان"، عن أفضل 11 لاعبًا دربهم في مسيرته، التي عمل فيها مع أندية كبير بحجم تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان.

وجاء فريق الأحلام الخاص بالمدرب البرتغالي بصبغة تشيلسي، النادي الذي حقق معه نجاحات كبرى، حيث ضم 8 لاعبين من الفريق اللندني، بينما جاء التشكيل كاملا على النحو التالي:

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حراسة المرمى: بيتر تشيك (تشيلسي).

الدفاع: زانيتي (إنتر)، جون تيري (تشيلسي)، كارفاليو (تشيلسي)، جالاس (تشيلسي).

الوسط: ماكاليلي (تشيلسي)، لامبارد (تشيلسي)، مسعود أوزيل (ريال مدريد).

الهجوم: كريستيانو رونالدو (ريال مدريد)، إيدين هازارد (تشيلسي)، ديديه دروجبا (تشيلسي).

واستنكرت تعليقات الجماهير على صفحة "البودكاست" بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، تجاهله لعدد من النجوم الذين تولى تدريبهم مثل سيرجيو راموس، آشلي كول، جون أوبي ميكيل، إيسيان وشنايدر.