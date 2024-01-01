هل ما زال في مستوى دوري أبطال أوروبا؟

تحدث روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، عن مستوى القائد كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، وذلك قبل بطولة أمم أوروبا 2024 المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

وسجل صاحب الـ38 عامًا 54 هدفًا مع النصر والمنتخب، ليتوج هدافًا للعالم في 2023، متفوقا على الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

وفي حوار مع صحيفة "التايمز" البريطانية، سُئل مارتينيز عما إذا كان رونالدو مازال في مستوى دوري أبطال أوروبا، فقال: "تمامًا. إنه مذهل بقدرته على إعادة اختراع نفسه. هذا ليس اللاعب الذي رأيناه في الفترة الأولى في مانشستر يونايتد".

وأضاف: "الآن هو لاعب مسدد، شخص يفهم جودة الحركة في منطقة الجزاء، ويشكل تهديدًا لا يصدق. ومن ذوي الخبرة".

وعما يجعل قائد منتخب البرتغال مختلفًا عن أي لاعب آخر، علق: "أولا وقبل كل شيء إنه سعيد. ما صدمني هو مدى انتعاشه في نهجه في كرة القدم، يبلغ من العمر 38 عاما، ويريد الفوز بكل تمرين وكل سباق، وهو آخر من يغادر المران".

وختم: " يحاول دائمًا تقديم الكثير من المساعدة للاعبين الشباب. لا أحد يستطيع مساعدة لاعب شاب أفضل من زميل لديه أكثر من 200 مباراة للمنتخب، أعتقد أن اللاعبين الشباب يشعرون بالرهبة من كريستيانو لكن عندما يبدأون العمل معه يكون الأمر تنافسيا للغاية".