مدرب مانشستر: أجبرنا رونالدو على التدريبات في يونايتد

كواليس من فترة النجم البرتغالي في إنجلترا

عاد مدرب مانشستر يونايتد المساعد الحالي مايك فيلان بالحديث لفترة سير أليكس فيرجسون وتواجد نجم يوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو لاعباً ضمن صفوف الفريق، وكشف عن كواليس تخص فترة الأخير مع الشياطين الحمر.

وتعاقد يونايتد مع رونالدو شاباً من صفوف سبورتينج لشبونة في 2003، ونجح في تحويله لأحد أهم لاعبي العالم حتى بيعه في 2009 إلى ريال مدريد.

وقال مساعد أولي جونار سولشاير الحالي مع "The Coaching Manual": "رونالدو كان مثل الإسفنج، كان يحتاج للتوجيه والنُصح، دائماً ما طالب بالمزيد، كان مميزاً عن البقية".

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وأضاف: "كان يجب أن تجبره أن يكون لاعباً للفريق، وفي النهاية أصبح كذلك، كان لا يحب القيام ببعض الأمور في التدريبات وكان يفعلها بالإجبار، ولكن وجدناه يقوم بها في مدريد بعد ذلك، تعلم تلك الأمور هنا في يونايتد".

وختم: "كان يأخذ خطوة أخرى نحو النجاح وهذا أمر هام ومرضي، لا أقول إنني صنعت كريستيانو رونالدو، العديد ساهم في ذلك، ولكن هو نفسه كان صاحب الفضل الأكبر فيما وصل إليه".

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فترة رونالدو في مانشستر كانت من الأنجح في مسيرته بعدما سجل 118 هدفاً في 292 مباراة، وحصد عديد البطولات المحلية والقارية من الشياطين الحمر وأليكس فيرجسون.

ويتواجد رونالدو حالياً في مسقط رأسه بالبرتغال رفقة عائلته في ظل توقف النشاط الكروي بسبب تفشي فيروس كورونا.