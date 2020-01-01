هل حمل كريستيانو رونالدو شارة القيادة في مانشستر يونايتد؟

ارتفعت شهرة رونالدو في أولد ترافورد ولعب إلى جانب الأساطير التاريخية لمانشستر يونايتد مثل ريان جيجز ، ومع ذلك لم يرتدي شارة القيادة؟

لعب كريستيانو رونالدو مع بعض العظماء الحقيقيين خلال فترة ست سنوات في مانشستر يونايتد ، ولكن هل كان قائد الشياطين الحمر؟

صعد مهاجم اليوفنتوس الحالي إلى النجومية الفائقة في مانشستر ، حيث فاز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ، وكأس الاتحاد الإنجليزي ، وكأس دوري أبطال أوروبا.

في أولد ترافورد ، تطور رونالدو حقاً إلى ماكينة تسجيل الأهداف الذي دفعه إلى المغادرة إلى ريال مدريد في عام ٢٠٠٩ مقابل رسوم قياسية ، ولكن هل كان اسمه قائدًا؟ جول يلقي نظرة.

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هل كان كريستيانو رونالدو قائد مانشستر يونايتد؟

قاد مهاجم ريال مدريد السابق مانشستر يونايتد في مناسبة واحدة ، خلال انتصار روتيني ضد بولتون واندرارز في أولد ترافورد في ١٩ مارس ٢٠٠٨.

كان رونالدو بديل رايان جيجز ، الذي ترك على مقاعد البدلاء إلى جانب واين روني وريو فرديناند.

سجل النجم البرتغالي كلا الهدفين في الفوز ٢-٠ على أرضه في شكل قائد حقيقي ، وسجل أول ضربة له بعد تسع دقائق فقط بمجرد إنقاذ محاولة كارلوس تيفيز الأولية لركلة ثلاثية .

أول هدف لرونالدو ضد بولتون جعله يتعادل مع أسطورة مانشستر يونايتد سجل جورج بست ٣٢ هدفاً من لاعب خط الوسط في موسم واحد في ١٩٦٧-٦٨ (بدأ رونالدو اللعب كجناح في سبورتينج ، لكن السير أليكس فيرغسون جعله يلعب كلاعب وسط في أولد ترافورد مثل سكوت كان لديه بالفعل أمثال روني وتيفيز كخيارات في المقدمة).

وحطم الرقم القياسي لـبست بعد ١٠ دقائق فقط في الدقيقة ١٩ بعد أن صوب على مسافة ١٠ أمتار من منطقة الجزاء ، وسجل من خلال تسديدة مضاعفة.

وكان الهدف الثاني هو هدفه الرابع والعشرون للموسم، مما جعله يتفوق بأربعة أهداف على مهاجم ليفربول فرناندو توريس في صدارة قائمة الهدافين بالدوري الممتاز.

رفعت هزيمة بولتون الشياطين الحمر بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال في صدارة جدول الدوري الإنجليزي.

توج مانشستر يونايتد في نهاية المطاف ببطل الدوري الممتاز لهذا الموسم ، وحقق فوزه الإنجليزي العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز (ولقبه السابع عشر في الدوري الإنجليزي بشكل عام في إنجلترا).