رغم عدم نجاحه .. كشف سبب دفاع كريستيانو رونالدو عن لويس كاسترو!

تعرف على سبب دفاع رونالدو عن كاسترو

تزايدت المطالب خلال الفترة الأخيرة بإقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، وسط أخبار بأن النجم كريستيانو رونالدو رفض فكرة رحيله، ليتم الكشف عن السبب وراء هذا الأمر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وخسر كاسترو مؤخرًا بطولة كأس السوبر السعودي، بعد الهزيمة على يد الهلال في نهائي البطولة، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال يوسف خميس نجم النصر السابق خلال حديثه عبر برنامج "المنتصف": "لا شك في الدور الكبير الذي يلعبه كريستيانو رونالدو، ولكنه هو من أتى بلويس كاسترو، لأنه يرى بأنه الأنسب للفريق".

Shahid

وأضاف: "هناك مشكلة أخرى، عندما يكون مدرب ابن بلدي سأدافع عنه بكل قوة، وهذا ما يفعله رونالدو، ولا أريد التحدث عن هذا الأمر".

واختتم خميس تصريحاته قائلًا: "فلنفرض أن كاسترو أفضل مدرب ولكنه لم ينجح مع نادي النصر، والمفروض أن يحدث تغيير، والأمر متعلق بالتوفيق مع الفريق فقط وليس بأنه جيد أم لا".