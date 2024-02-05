كريستيانو رونالدو طلب ضمه للنصر .. اتهام نجم جديد في قضية جنسية "خدر الضحية واغتصبها"

صدمة جديدة في عالم الساحرة المستديرة..

في كل يوم تقريبًا.. يتفاجأ الشارع الرياضي العالمي، باسم نجم جديد، متهم في "قضية جنسية"، مع استدعائه للمثول أمام المحاكم المختلفة.

هذه المرة؛ المتهم هو ويليام كارفاليو، متوسط ميدان منتخب البرتغال والفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني، والذي يرتبط بعلاقة صداقة مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي.

ووفقًا لصحيفة "آس"، قامت المحكمة "رقم 9" بمدينة إشبيلية الإسبانية، باستدعاء كارفاليو اليوم الثلاثاء؛ للاستماع إلى أقواله، بعد اتهامه بـ"الاعتداء الجنسي".

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الصحيفة كشفت عن أن الواقعة تعود إلى شهر أغسطس الماضي؛ حيث قامت فتاة بـ"اتهام" النجم البرتغالي، بتخديرها ومن ثم اغتصابها في أحد فنادق المدينة.

وقالت الفتاة في نص الاتهام: "ألتقيت باللاعب في أحد المطاعم، ومن هناك ذهبنا إلى ملهى ليلي.. وفي وقتٍ لاحق، استيقظت في أحد الفنادق، وعلى جسدي علامات واضحة للاعتداء الجنسي"، مشيرة إلى أنها تتذكر صورة كارفاليو وهو بجوارها في السرير، دون أن تتذكر باقي التفاصيل.

ومن ناحيتها.. حذرت القاضية المسؤولة عن محاكمة اللاعب، بأنها ستصدر قرارًا بـ"اعتقال" ويليام كارفاليو؛ حال لم يأتِ إلى المحكمة بعد استدعائه.

المثير في الأمر.. أن النصر توصل إلى اتفاق مع كارفاليو، لضمه إلى الفريق الأول لكرة القدم، في صيف عام 2023، ووقتها قيل إن ذلك جاء بطلب من رونالدو، قبل أن يتراجع العملاق السعودي عن الصفقة، عقب التعاقد مع متوسط الميدان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.