كريستيانو رونالدو ضد الباطن .. إخفاق أمام شباك خاوية وفشل في الكرات الثابتة

النصر هزم الباطن بصعوبة بالغة

رغم جهده الكبير خلال مواجهة الباطن، إلا أن كريستيانو رونالدو نجم النصر لم يُقدم الأداء المطلوب خاصة على صعيد اللمسة الأخيرة خلال مباراة الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

النصر هزم ضيفه بصعوبة بالغة بعدما قلب تأخره بهدف حتى انتهاء الوقت الأصلي إلى الفوز 3-1 في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع وبأهداف عبد الرحمن غريب ومحمد آل فتيل ومحمد مران.

رونالدو بذل جهدًا كبيرًا خلال المباراة ولعب بحماس وروح قتالية عالية وحاول مرارًا التغلب بالحلول الفردية والجماعية على التنظيم الدفاعي للباطن لكنه واجه صعوبات بالغة خاصة في ظل تواضع القدرات الهجومية لزملائه وتحديدًا الثنائي سامي النجعي وجلال الدين ماشاريبوف.

ما قد يُحسب ضد رونالدو خلال اللقاء سوء اللمسة الأخيرة، إذ سنحت له فرصة هائلة في الشوط الأول لإدراك التعادل بعد هدف رينزو لوبيز للباطن، وقد نجح في مراوغة الحارس مارتن كامبانيا لكنه فشل في التسديد نحو الشباك الخاوية، وذلك بعدما نجح عبد الله اليوسف مدافع الباطن في إخراج الكرة من خط المرمى.

سوء اللمسة الأخيرة امتد كذلك للكرات الثابتة، حيث سدد اللاعب 3 كرات ثابتة لكن غابت الدقة عن التسديدات الثلاثة، حيث ذهبت جميعًا إلى خارج المرمى.

رونالدو خلال اللقاء سدد 5 تسديدات خارج المرمى واكتفى بواحدة فقط على المرمى، فيما لم تتجاوز دقة تمريراته حاجز الـ75%، ولم تكن من تمريراته سوى 10% للأمام، فيما جاءت 30% للخلف.

اللقطة الأبرز للاعب بخلاف فرصته الضائعة كانت مطالبته بركلة جزاء عند بداية الشوط الثاني لكن الحكم لم يلتفت له أبدًا، وقد بدا غاضبًا ومستاءً من القرار.