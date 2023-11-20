"كريستيانو رونالدو رد بلا رحمة" .. لاعب سابق يطلب الحصول على كرة نجم النصر الذهبية لهذا السبب!

كريستيانو رونالدو خرج عن شعوره

أثار أحد اللاعبين البرتغاليين السابقين، الجدل في الشارع الرياضي العالمي؛ بعد تصريحاته المثيرة عن مواطنه الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

رونالدو البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى نادي النصر في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"؛ ولمدة موسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.

اللاعب السابق فابيو بريم قال في تصريحات نقلتها صحيفة "أبولا"، اليوم الإثنين، إنه انضم إلى العملاق البرتغالي سبورتنج لشبونة؛ وهو في سن السابعة؛ حيث حقق المجد هناك.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعتبر بريم، أنه إذا كان يملك "نصف عقلية" كريستيانو رونالدو؛ لكان هو المنافس الأول للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي، على جائزة "الكرة الذهبية".

وأضاف اللاعب البرتغالي السابق البالغ من العمر 35 سنة: "ربما كريستيانو لم يكن ليفوز بالكرات الذهبية التي لديه؛ إذا واصلت مسيرتي الكروية، بنصف القوة الذهنية التي يملكها".

وأشار فابيو بريم، إلى أنه لهذا السبب، طلب من الأسطورة البرتغالية، أن يتنازل عن إحدى الكرات الذهبية التي يملكها "له"؛ وهو الأمر الذي قابله رونالدو، بلا رحمة - على حد وصف الصحيفة -؛ عندما قال: "اللعنة.. من هذا الرجل".