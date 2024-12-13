كريستيانو رونالدو يواصل الغياب عن تدريبات النصر بقرار من ستيفانو بيولي .. ولكن!

المسابقات المحلية في السعودية ستتوقف لمدة شهر كامل..

واصل الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، "الغياب" عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الجمعة.

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النصر يواصل تدريباته الجماعية، رغم توقف المسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية، منذ يوم 8 ديسمبر 2024؛ بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في مسابقة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 21 من الشهر الجاري وحتى 3 يناير المقبل.

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وتستمر تدريبات النصر الجماعية حتى يوم الأحد القادم، بقرار من ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم؛ ومن ثم يحصل اللاعبين على "راحة" لمدة أسبوعين كاملين.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" مساء اليوم الجمعة، يأتي غياب رونالدو عن التدريبات الجماعية للفريق النصراوي؛ بناءً على قرار من بيولي، الذي فضل منح اللاعب "راحة"، منذ الهزيمة أمام الاتحاد.

الاتحاد فاز (2-1) على النصر، مساء يوم الجمعة الماضي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

وعلى الرغم من غيابه عن المران الجماعي؛ إلا أن الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، حرص على أن يؤدي بعض التدريبات الفردية في "صالة الحديد" بمقر نادي النصر، مساء اليوم الجمعة؛ حسبما كشفت عنه نفس الصحيفة.

جدير بالذكر أن النصر خسر لقب السوبر السعودي، وودع كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث ينافس على بطولتي دوري روشن للمحترفين والنخبة الآسيوية فقط؛ علمًا بأنه يحتل "المركز الرابع" في الأولى، مع تأهله رسميًا إلى دور ثمن النهائي في الثانية.