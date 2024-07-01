"كريستيانو رونالدو أفضل من أسطورة البرازيل ولكن!" .. نيمار يختار نجمه المفضل

كيليان مبابي تفوق على كثيرين في أعين نيمار، لكن من هو الأفضل؟

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ نجم الهلال السعودي، عن اختياراته للأفضل في العالم من بين النجوم الحاليين والقدامى، والتي شهدت بعض المفاجآت.

البرازيلي فضل الفرنسي كيليان مبابي؛ زميله السابق في باريس سان جيرمان ولاعب ريال مدريد الجديد، ليتفوق على كل من تييري هنري، لويس فيجو، فرانك ريبيري، عثمان ديمبيلي، كيفين دي بروينه وجاك جريليش.

أما من أطاح بالفرنسي في أعين نيمار فهو الأسطورة البرازيلي رونالدينيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن فاجأ نيمار الجماهير باختيار البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم النصر السعودي، ليكون أفضل من رونالدينيو بالنسبة له.

وبالطبع في الأخير فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب الأفضل بالنسبة للبرازيلي، مفضلًا إياه على صاروخ ماديرا.