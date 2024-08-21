"انتهى الانتظار" .. كريستيانو رونالدو يكشف عن مفاجأته الجديدة رسميًا ويسعد جماهير النصر!

رونالدو كشف عن مفاجأته بعد أيام من التشويق..

كشف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن "مفاجأة سارة" إلى عشاقه في المملكة وجميع أنحاء العالم.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، أشعل في الأيام القليلة الماضية، حماس عشاقه في كل مكانٍ بالعالم؛ من خلال "فيديو تشويقي" عن مشروع خاص جديد.

وفي هذا السياق.. أعلن رونالدو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، إطلاق قناته عبر موقع "اليوتيوب"، بشكل رسمي.

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وعن ذلك يقول الأسطورة البرتغالية: "انتهى الانتظار.. قناتي على (اليوتيوب) أصبحت متاحة أخيرًا؛ اشترك وانضم إليّ في هذه الرحلة الجديدة".

ومن خلال الفيديوهات الأولى عبر قناته بـ"اليوتيوب"؛ قام كريستيانو رونالدو باستعراض لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، الذي حققه مع النصر، إلى جانب هدفه مع منتخب البرتغال في كأس أمم أوروبا "يورو 2004"، ضد اليونان.

وعلق رونالدو على هذا الهدف تحديدًا؛ بالقول: "أقيمه بدرجة (10).. أنه أول هدف لي مع المنتخب الوطني؛ وهو جميل حقًا".

واختار رونالدو كذلك بعض الألعاب المفضلة له، بعيدًا عن كرة القدم، مثل السلة والتنس؛ بالإضافة إلى الرياضيين الأفضل، وعلى رأسهم الأمريكي مايكل جوردن، الإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك جوكوفيتش.

