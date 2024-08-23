"نراقبه مع النصر وحصلنا على هذه البيانات عنه!" .. مدرب البرتغال يكشف حالة كريستيانو رونالدو

ماذا قال مدرب منتخب البرتغال؟..

كالعادة وقبل أي توقف دولي، يزداد الحديث عن مستقبل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، مع منتخب بلاده.

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، ظهر بمستوى سيئ للغاية مع المنتخب البرتغالي، في بطولة كأس أمم أوروبا الأخيرة "يورو 2024"، والتي استضافتها ألمانيا على أراضيها؛ حيث فشل في تسجيل أي هدف وقتها.

وقبل التوقف الدولي في سبتمبر القادم.. قال الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال: "نتابع رونالدو مع نادي النصر؛ لقد سجل هدفًا في مباراته الأخيرة، وهو نشط للغاية رغم سنه".

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وكشف مارتينيز عن أن البيانات التي تحصل عليها الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي؛ تظهر أن "الحالة البدنية" لكريستيانو جيدة جدًا، مشددًا على أن نجم النصر لم يعد هو نفس اللاعب الذي كان قبل 10 سنوات، بل أصبح أكثر خبرة.

وشدد المدير الفني الإسباني على أن رونالدو، لاعب يساعد المنتخب البرتغالي كثيرًا، في خلق المساحات داخل المستطيل الأخضر؛ وهو الأمر الذي يُمكن لزملائه أن يستغله.

جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو، سجل 130 هدفًا وصنع 45 آخرين، خلال 212 مباراة رسمية مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.