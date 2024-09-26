كواليس جديدة .. كريستيانو رونالدو أمر بجلب هذه الصفقة للنصر و"الاستقطاب" نفذت رغم نفاد الميزانية!

صفقات النصر دائمًا ما تثير الجدل في الشارع الرياضي..

"كريستيانو رونالدو هو الآمر الناهي".. جملة نسمعها كثيرًا، منذ انضمام الأسطورة البرتغالية إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في يناير من عام 2023.

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وفي أكثر من مناسبة.. حرص عدد من مسؤولي نادي النصر، على الخروج أمام وسائل الإعلام المختلفة لنفي هذ الأمر؛ على الرغم من اعترافهم بأنهم يستشيرون رونالدو دائمًا، لخبرته الكبيرة في عالم الساحرة المستديرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وما بين التأكيد والنفي.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، عن "كواليس جديدة" بطلها الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، في سوق الانتقالات الصيفية لعام 2023.

الجماز وعبر برنامج "استراحة الملز"؛ قال: "هذه المعلومة من مصدر المصدر ومؤكدة 100%.. كريستيانو رونالدو هو من أمر بالتعاقد مع النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، لنادي النصر".

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وأوضح الإعلامي الرياضي أن ميزانية النصر للتعاقدات، كانت قد انتهت في ذلك الوقت - صيف 2023 -؛ لكن لجنة "الاستقطاب" قامت بالرغم من ذلك، بجلب أوتافيو لنادي النصر، تنفيذًا لطلب رونالدو.

وسابقًا.. ذكر البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني "المقال" لنادي النصر، أن لجنة "الاستقطاب" جلبت أوتافيو لقلعة العالمي، رغم انتهاء الميزانية؛ وذلك بعد أن تعاقدت مع الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، للغريم الأزلي الهلال.

ووقتها.. لم يتم الكشف عن دور كريستيانو رونالدو في صفقة مواطنه؛ الذي جاء من الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو البرتغالي، مقابل 60 مليون يورو.