فيديو | لا تحاول استفزازه مرة أخرى .. كريستيانو رونالدو يرد بسخرية على محاولات جمهور الشباب مضايقته

صاروخ ماديرا حصل على حصانة كافية من كم الاستفزازات التي تلقاها من علي البليهي؛ مدافع الهلال، لذلك رده لم يعد عصبيًا كما كان..

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، أصبح تمامًا يجيد التعامل مع استفزازات جماهير المنافسين له، خاصةً بعد الضغط الكبير الذي تعرض له خلال ديربي الهلال من مدافع الأخير علي البليهي، والذي أجاد التعامل معه وقتها.

الدون يقود العالمي حاليًا لمواجهة الشباب، ضمن دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، وكما هي عادة جماهير جميع الأندية السعودية خلال مواجهات النصر، بدأ الشبابيون ترديد اسم غريم البرتغالي؛ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وهنا تعامل رونالدو بنفس الطريقة التي تعامل بها مع البليهي، إذ أشار للجماهير برفع صوتها أكثر، كونه لا يسمعها، في سخرية وتقليل من وجودهم والابتسامة العريضة على وجهه، وكأنه حصل على حصانة من مثل هذه الاستفزازات، التي كانت تضايقه في بداية مسيرته في المملكة.

يذكر أن الهلال والنصر تواجها في الأول من ديسمبر الجاري في ديربي الجولة الـ15 من دوري روشن، وفاز الزعيم بثلاثية نظيفة، لكن طُرد مدافعه البليهي في الدقائق الأخيرة، مع استفزازه لجماهير النصر والتقليل منهم باحتفاله بهدف فريقه الأخير، بخلاف استفزازاته للدون التي استمرت في غالبية المباراة.